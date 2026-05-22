Mahalli Seçimlerin İptali İçin YSK'ya Başvuru

22.05.2026 23:08
CHP üyesi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptali için YSK'ya başvuruda bulundu.

(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle başvuru yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline ilişkin kararının ardından YSK'ya başvuru yaptı.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesinin talep edildiği belirtildi.

YSK'nın, yarın yapılacak gündem toplantısında bu başvuruyu da ele alması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

