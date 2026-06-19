Mahama'dan Kölelik Kararına Takip Kurulu - Son Dakika
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Mahama'dan Kölelik Kararına Takip Kurulu

19.06.2026 15:39
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Gana, BM'nin kölelik suçunu tanıyan kararının takibi için 3 yeni kurul oluşturdu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Afrikalıların köleleştirilmesi ve Atlantik ötesi köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç" olarak tanıyan kararının uygulanmasının takibi için 3 kurul oluşturduklarını açıkladı.

Mahama, başkent Akra'da devam eden "Onarıcı Adalet Konferansı"nda yaptığı konuşmada, BM'nin köleleştirme ve köle ticaretine ilişkin kararının, sürecin sonu değil, daha kapsamlı bir diyalog, değerlendirme ve eylem sürecinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Gana Cumhurbaşkanı, bu kapsamda, Onarıcı Adalet Küresel Danışma Kurulu, Kültürel Eserlerin İadesi Uzman Kurulu ve Onarıcı Adalet Küresel Hukuk Kurulu olmak üzere 3 yeni mekanizma oluşturulduğunu bildirdi.

Onarıcı Adalet Küresel Danışma Kurulu'nun, devlet ve hükümet başkanları, saygın liderler ile kamuoyunda tanınan isimlerden oluşacağını ve onarıcı adalet sürecine stratejik rehberlik sağlayacağını belirten Mahama, Kültürel Eserlerin İadesi Uzman Kurulu'nun, kültürel varlıkların, arşivlerin, kutsal nesnelerin ve tarihi eserlerin ait oldukları topluluklara iadesi sürecine destek vereceğini ifade etti.

Mahama, Onarıcı Adalet Küresel Hukuk Kurulu'nun ise seçkin hukukçular ve hukuk akademisyenlerini bir araya getirerek uluslararası hukuk, insan onuru ve adalet ilkeleri doğrultusunda hukuki çözüm yollarını değerlendireceğini dile getirdi.

Gana Cumhurbaşkanı, Karayip Topluluğunun 10 maddelik onarıcı adalet planının, kurulların çalışmaları için önemli bir başlangıç noktası oluşturacağını ifade etti.

Gana'nın 25 Eylül 2025'te BM Genel Kuruluna sunduğu karar tasarısının 25 Mart 2026'da 123 üye ülkenin desteğiyle kabul edildiğini hatırlatan Mahama, kararın kabulüne katkı sunan ülkeler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlere teşekkür etti.

Bu girişimin Gana açısından yalnızca diplomatik bir adım olmadığını söyleyen Mahama, "Bu, tarihimiz, kimliğimiz ve sorumluluğumuzdan kaynaklanan ahlaki bir yükümlülüktür. Eski yaraları yeniden açmayı değil, onları iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bölünmeyi değil, hakikat temelinde adalet, anlayış ve uzlaşıyı hedefliyoruz." dedi.

Gana'nın köle ticaretinin izlerini en somut şekilde taşıyan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Mahama, o dönemde köle ticaretinin yapıldığı merkezlerden Elmina, Cape Coast, Assin Manso ve Osu kalelerinin milyonlarca Afrikalının zorla yerinden edildiği dönemin tanıkları olduğunu söyledi.

Mahama, bugün köleleştirilen Afrikalıların torunlarının cumhurbaşkanı, başbakan, akademisyen, hukukçu ve aktivist olarak atalarının topraklarına döndüğünü ifade etti.

BM, köleliği "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanımladı

BM Genel Kurulu, Gana öncülüğünde hazırlanan ve kölelik ile Atlantik ötesi köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri" olarak tanımlayan karar tasarısını 25 Mart'ta kabul etmişti.

Kararda, geçmişte köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyalog kurarak tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması çağrısında bulunulmuş, bunun için mali tazminat, borçların silinmesi, kalkınma yardımları ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi gibi seçeneklere işaret edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Kültür, Dünya, Gana, Son Dakika

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