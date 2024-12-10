Mahama'ya Batı Afrika Liderlerinden Tebrik

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Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Burkina Faso ve Gabon, Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan John Dramani Mahama'yı tebrik etti.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Mahama ile telefonda görüştü.

Tinubu, Mahama'yı tebrik ederek ikinci kez iktidara gelmesinin, ECOWAS'a daha fazla istikrar getireceğini umduğunu belirtti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gana'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Mahama'yı, Sierra Leone halkı adına tebrik etti.

Bio, "Sierra Leone ve Gana yıllar boyunca güçlü ikili ilişkiye sahip olmuştur ve birçok alanda işbirliğimizi güçlendirmek için yönetiminizle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai, Mahama'yı ve Gana halkını başarılı bir seçim gerçekleştirdikleri için kutladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmiş olmanız, Gana halkının ülkenizin vizyonuna duyduğu güvenin ve desteğin güçlü bir göstergesidir. Liberya olarak, barış, refah ve bölgesel entegrasyon gibi ortak hedeflerimizin ilerletilmesi için sizinle yakın işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz."

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Mahama'yı tebrik ederek, Gana ve Burkina Faso arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema da Mahama'ya tebrik mesajı göndererek ülkesinin, Gana ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu belirtti.

Gana'da 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, ana muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongrenin adayı Mahama, seçmenlerin yüzde 56,55'inin oyunu alarak kazanmıştı.

Mahama, 7 Ocak 2025'te yemin ederek görevi, mevcut Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'dan devralacak.

John Dramani Mahama

İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen 66 yaşındaki John Dramani Mahama, 2008'de devlet başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Mahama, görev süresi sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı John Evans Atta Mills'in 2009'da hayatını kaybetmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

2012'de yapılan seçimleri kazanarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mahama, 2016 ve 2020 yıllarındaki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Akufo-Addo'ya karşı yarışsa da her iki seçimi de kaybetti.

Yaklaşık 34,4 milyon nüfusa sahip, 18,7 milyon seçmenin bulunduğu Gana'da, cumhurbaşkanlığı için 12 aday yarışmıştı.