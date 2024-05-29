Maharetli kadınlar eski okul binasında kendi sergilerini açtı - Son Dakika
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Maharetli kadınlar eski okul binasında kendi sergilerini açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş öğrenen ev hanımları, yaptıkları giyim ürünlerinden sergi düzenledi. Munduşlar köyündeki eski okul binasında yöresel oyunlarla açılan sergi büyük ilgi gördü. Kadınlar, kurslarını tamamladıktan sonra Munduşlar köyünde eski okul binasına sergi açtı. Yöresel kıyafet ve yöresel oyun havalarıyla açılan sergiye, Mudurnu İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınlar, ürettikleri ürünlerin bir kısmını satıyorlar, bir kısmını da çocuklarının çeyizi olarak hazırlıyor.

29.05.2024 17:04
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Maharetli kadınlar eski okul binasında kendi sergilerini açtı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş öğrenen ev hanımları, yaptıkları giyim ürünlerinden sergi düzenledi. Munduşlar köyündeki eski okul binasında yöresel oyunlarla açılan sergi büyük ilgi gördü.

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş kursuna 6 ay önce Munduşlar köyünden 14 kadın katıldı. Ev hanımları katıldıkları dikiş kursunda çeyizlik eşya ve kıyafetler dikmeye başladı. Dikiş-nakış işinde ustalaşan ev hanımları, 6 ayın sonunda kurslarını tamamladı. Kurslarını tamamlamanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, Munduşlar köyünde eski okul binasına sergi açtı. Yöresel kıyafet ve yöresel oyun havalarıyla açılan sergi büyük ilgi gördü. Kadınların hazırlamış olduğu el emeği sergiye, Mudurnu İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ürettikleri ürünlerin bir kısmını satıyorlar, bir kısmını da çocuklarının çeyizi olarak hazırlıyor"

Kadınların el emeği ürünleri hem satıp hem de kullanabileceklerini söyleyen Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü, "Munduşlar köyümüzde giyim alanında 3 kurs açtık. Bu kurslarımıza 14 kursiyerimiz kaydoldu. Bugün de bu kursların sergisini düzenleyeceğiz. El işlerini yapan kadınlar, ürettikleri ürünlerin bir kısmını satıyorlar, bir kısmını da çocuklarının çeyizi olarak hazırlıyor. Çeyiz ürünü olarak kullanacaklar" dedi.

"Köyümüzde böyle bir etkinlik kazandırdık"

Eski köy binalarının bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden köy muhtarı Hakkı Yiğit, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün bünyesinde bizim de taleplerimiz doğrultusunda köyümüzde böyle bir etkinlik kazandırdık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımız için çok güzel kıyafetler diktik"

Kendilerine ve çocuklarına çok güzel kıyafetler diktiklerini ifade eden Nagehan Ayaz ise "Halk Eğitim Merkezi'ne ve Yasemin hocama çok teşekkür ediyorum. Sayesinde çok güzel şeyler öğrendik. Çok memnun kaldık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için çok güzel kıyafetler diktik. Kendimiz için çok güzel kıyafetler diktik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Mudurnu Halk Eğitim Merkezi tarafından 2023-2024 yılında 41 farklı alanda kurs açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Maharetli kadınlar eski okul binasında kendi sergilerini açtı - Son Dakika

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