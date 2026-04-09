Ateşkes Sonrası Piyasalar: Altın ve Belirsizlik

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, 'Ateşkesin Ardından Piyasalar' başlıklı yazısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan sürecin bölgesel savaşa dönüşmesini ve 7 Nisan'da ateşkes ilan edilmesini yorumluyor. Savaşın finansal piyasalar üzerinde sarsıcı etkileri olduğunu belirten Eğilmez, tabloların bu değişimi gösterdiğini ancak piyasaların daha dalgalı hareketler yaşadığını vurguluyor. Toparlanmanın hızlı olabileceğini, özellikle altın fiyatlarının kriz dönemlerinde güvenli liman işlevi gördüğünü ve ateşkes sonrası yükseliş beklentilerinin arttığını ifade ediyor.

Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinin merkez bankalarını faiz artırımlarına yönlendirdiğini, bu durumun yatırımcıları altından tahvillere kaydırdığını açıklıyor. Siyasal belirsizliğin devam ettiğini, ABD'nin öngörülemez politikaları nedeniyle durumun kırılgan olduğunu belirten Eğilmez, finansal piyasaların siyasal aktörleri sınırladığını ve ateşkesin kalıcılığının fiyat hareketleriyle de anlaşılacağını öne sürüyor.