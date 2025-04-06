Mahir Polat'tan Fatih Mevlevihanesi Restorasyonu Videosu Paylaşımı

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuklanmadan önce hazırladığı Fatih Mevlevihanesi restorasyonuna ilişkin video sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Polat'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla birlikte, Polat'ın şu mesajı da aktarıldı:

"Sevgili dostlar, gözaltına alınmadan hemen önce sizlerle paylaşmak üzere bir video hazırlamıştık. Paylaşmak kısmet olmadı. Bugün sizlerle paylaşmak istedim.

İBB Miras olarak şehrin hafızasında özel bir yeri olan İstanbul'un en eski Mevlevihanelerinden Fatih Mevlevihanesi (Abid Çelebi Tekkesi) Haziresi'nde restorasyon çalışmalarını başlatmıştık. Eminim ki arkadaşlarımız bu restorasyonu hakkıyla tamamlayacak ve 15. yüzyıldan günümüze ulaşan bu tarihi alanı siz değerli İstanbulluların ziyaretine açacaktır."

Mahir Polat, mesajının sonunda sağlık durumuyla ilgili iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederek, "Sağlığım için iyi dileklerini, dualarını eksik etmeyen tüm güzel dostlarıma gönülden teşekkür ederim. İyi pazarlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda Polat, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanın, Mevlana neslinden Sultan Bayezid dönemi şeyhlerinden Abid Çelebi tarafından kurulduğunu belirterek, hazirede ayrıca Hacı Mustafa Sıdkı Efendi ile Şeyh Hüseyin Hamdi Efendi'nin mezar taşlarının yer aldığını belirtti.