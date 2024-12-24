Mahkeme Duruşmasında Tartışan Sanığa 4 Gün Disiplin Hapisi

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KAYSERİ'de duruşma sırasında mahkeme hakimiyle tartışıp, mübaşire de tepki gösteren Ahmet K. (25), 4 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, Kayseri 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan görülen davanın sanığı olan Ahmet K., duruşma sırasında savunma yaparken müşteki tarafa doğru 'Ben seni dinledim. Sen de ben konuşurken beni dinleyeceksin. Böyle konuşursan seninle dışarıda görüşürüz' dedi. Hakim bu sırada sanığı duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ahmet K.'yi uyardı. Ahmet K. bu kez de hakime, 'Siz de doğru düzgün yönetin. O zaman siz uyarın. Hakkımızı gasbediyorsunuz. Söylediğimi yapacaksınız. Müştekiyi uyaracaksınız. Ben size göre mi hareket edeceğim' dedi. Ahmet K. uyarıları dinlemeyince duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle adliyede görevli polislere haber verildi. Bu sırada mahkeme mübaşirinin dışarı çıkarmak istediği Ahmet K. ile mübaşir arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet K., mahkeme hakimi tarafından 4 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldı. Polis noktasındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet K., Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

DİSİPLİN HAPSİ NEDİR?

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 203'üncü maddesine göre, duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarılmasını emreder. Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve hakim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhal 4 güne kadar disiplin hapsine konulabilir.