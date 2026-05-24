Mahkeme Kararına Uymayan Emniyete Talimat

'EMNİYETE TALİMAT VERİLDİ'

Ankara Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesinin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3'üncü Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir" denildi.

'MAHKEME KARARININ GEREKLERİNE UYULMASINI RİCA EDERİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın Basın Danışmanı Atakan Sönmez de sanal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,