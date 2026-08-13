Mahkeme, Öğretmenin Eğitim Talebini Onayladı - Son Dakika
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Mahkeme, Öğretmenin Eğitim Talebini Onayladı

Mahkeme, Öğretmenin Eğitim Talebini Onayladı
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Mardin İdare Mahkemesi, rehber öğretmenin lisansüstü eğitim talebinin reddini durdurdu.

(ANKARA) - Mardin 2. İdare Mahkemesi, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, bir rehber öğretmenin çalışma programının lisansüstü eğitimine devam edebilecek şekilde düzenlenmesi yönündeki talebinin reddine ilişkin işleminin yürütmesini durdurdu. Öğretmenin üyesi bulunduğu Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) tarafından yapılan açıklamada, kararın "emsal bir kazanım" olduğu ifade edilerek, "Karar, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığını ortaya koyuyor" denildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre, Midyat'ta görev yapan sendika üyesi psikolojik danışman/rehber öğretmen, Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, 420 kilometre uzaktaki üniversitede lisansüstü eğitim gördüğünü belirtti ve okuldaki programının eğitimini sürdürmeye imkan verebilmesi için cuma günlerinin boş olacak şekilde düzenlenmesini talep etti.

Bu talebin reddedilmesi üzerine öğretmen, idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması ve idari işlemin iptali talebiyle dava açtı.

İDARENİN SINIRSIZ YETKİSİ YOK

Mardin 2. İdare Mahkemesi, davadaki ilk incelemesinin ardından Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ret işlemine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, Anayasa'nın 42'nci maddesiyle güvence altına alınan eğitim ve öğretim hakkına dikkati çeken mahkeme, lisansüstü öğrenime devam eden öğretmenlerin ders programlarının eğitimlerine devam edebilmelerine imkan verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.

Kararda ayrıca, okulda aynı branşta başka bir öğretmenin bulunduğu, talebin karşılanması halinde eğitim hizmetinin aksayacağına ilişkin somut veri ortaya konulamadığı ve idarenin bu konuda sınırsız takdir yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vararak ret işleminin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

ÖNEMLİ BİR YARGISAL DEĞERLENDİRME

Eğitim Gücü Sen'den karara ilişkin olarak yapılan açıklamada, kararın "emsal bir kazanım" olduğu ifade edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Karar, yüksek lisans ve doktora başta olmak üzere lisansüstü eğitimlerini sürdürürken çalışma programlarının düzenlenmesi konusunda sorun yaşayan psikolojik danışman/rehber öğretmenler açısından önemli bir hukuki dayanak niteliği taşıyor. Özellikle lisansüstü eğitim için gerekli program düzenlemelerinin herhangi bir somut gerekçe ortaya konulmadan reddedilemeyeceğini gösteren karar, idarenin takdir yetkisinin de sınırsız olmadığını ortaya koyuyor."

Kaynak: ANKA

Rehber, Mardin, Güncel, Son Dakika

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