Mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın Veri Paylaşımını Hukuka Aykırı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın Veri Paylaşımını Hukuka Aykırı Buldu

20.05.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği, mahkeme kararını duyurup sağlık verilerinin paylaşımını savundu.

(ANKARA) - Hekim Birliği, kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verilerin paylaşılması amacıyla yapılan bilgi edinme başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan davada mahkemenin Sağlık Bakanlığı'nın sağlık verilerini paylaşmamasını hukuka aykırı bulduğunu ve işlemlerin iptaline karar verdiğini duyurdu.

Hekim Birliği, kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verilerin paylaşılması amacıyla yapılan bilgi edinme başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Mahkemenin hukukun ve kamu yararının gereğini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, mahkemenin Sağlık Bakanlığı'nın "özel çalışma gerekir" gerekçesiyle kamuoyunu ilgilendiren sağlık verilerini paylaşmamasını hukuka aykırı bulduğu ve işlemlerin iptaline karar verdiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dava kapsamında; Türkiye genelindeki kamu ağız ve diş sağlığı kuruluşlarının listesi, 2025 yılı acil diş başvurularına ilişkin veriler, kamuda görev yapan diş hekimi sayıları talep edilmiş; Bakanlık ise bu bilgilerin paylaşılmasının 'ayrı çalışma ve analiz gerektirdiğini' ileri sürerek başvuruyu reddetmiştir."

Mahkeme kararında açıkça; kamu kurumlarının görevleri gereği ellerinde bulunması gereken verilerin, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değerlendirilemeyeceği, sendikaların üyeleri adına yürüttüğü faaliyetler için bu bilgilere erişim hakkı bulunduğu, şeffaf yönetim anlayışının idare açısından bir yükümlülük olduğu vurgulanmıştır.

Bu karar; kamu verilerinin keyfi biçimde saklanamayacağını, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinde şeffaflığın esas olduğunu, sendikaların kamu adına denetim ve takip görevlerinin yargı güvencesi altında bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hekim Birliği olarak; Hekimlerin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve toplumun ortak yararı için mücadele etmeye, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın Veri Paylaşımını Hukuka Aykırı Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:18:05. #7.13#
SON DAKİKA: Mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın Veri Paylaşımını Hukuka Aykırı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.