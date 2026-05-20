Mahkeme, Sağlık Bakanlığı'nın Veri Paylaşımını Hukuka Aykırı Buldu

(ANKARA) - Hekim Birliği, kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verilerin paylaşılması amacıyla yapılan bilgi edinme başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan davada mahkemenin Sağlık Bakanlığı'nın sağlık verilerini paylaşmamasını hukuka aykırı bulduğunu ve işlemlerin iptaline karar verdiğini duyurdu.

Hekim Birliği, kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin verilerin paylaşılması amacıyla yapılan bilgi edinme başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Mahkemenin hukukun ve kamu yararının gereğini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, mahkemenin Sağlık Bakanlığı'nın "özel çalışma gerekir" gerekçesiyle kamuoyunu ilgilendiren sağlık verilerini paylaşmamasını hukuka aykırı bulduğu ve işlemlerin iptaline karar verdiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dava kapsamında; Türkiye genelindeki kamu ağız ve diş sağlığı kuruluşlarının listesi, 2025 yılı acil diş başvurularına ilişkin veriler, kamuda görev yapan diş hekimi sayıları talep edilmiş; Bakanlık ise bu bilgilerin paylaşılmasının 'ayrı çalışma ve analiz gerektirdiğini' ileri sürerek başvuruyu reddetmiştir."

Mahkeme kararında açıkça; kamu kurumlarının görevleri gereği ellerinde bulunması gereken verilerin, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değerlendirilemeyeceği, sendikaların üyeleri adına yürüttüğü faaliyetler için bu bilgilere erişim hakkı bulunduğu, şeffaf yönetim anlayışının idare açısından bir yükümlülük olduğu vurgulanmıştır.

Bu karar; kamu verilerinin keyfi biçimde saklanamayacağını, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinde şeffaflığın esas olduğunu, sendikaların kamu adına denetim ve takip görevlerinin yargı güvencesi altında bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hekim Birliği olarak; Hekimlerin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve toplumun ortak yararı için mücadele etmeye, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etmeye devam edeceğiz."