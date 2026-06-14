Mahkeme Sendika Barajını Hüküm Altına Aldı - Son Dakika
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Mahkeme Sendika Barajını Hüküm Altına Aldı

14.06.2026 11:44
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Yüzde 2 sendika barajının iptal edilmesi, kamu emekçilerinin hak kayıplarını geri getirecek.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, yüzde 2 sendika barajı nedeniyle üyelerinin uğradığı hak kayıplarının giderilmesi amacıyla ülke genelinde 80 dava açtıklarını, mahkemenin yüzde 2 sendika barajı nedeniyle 2023–2024 döneminde eksik toplu sözleşme ikramiyesi alan kamu görevlilerine farkların faiziyle birlikte ödenmesine karar verdiğini bildirdi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, mahkeminin verdiği karara ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu karar yalnızca bir üyemizin değil; yıllardır ayrımcılığa uğrayan, cezalandırılan ve sendikal tercihi nedeniyle ekonomik kayba uğratılan tüm kamu emekçilerinin haklılığını ortaya koyan önemli bir hukuk zaferidir. Mahkeme açıkça; Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 sendika barajını eşitlik ilkesine ve sendika özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal ettiğini, Danıştay'ın da bu baraja dayalı ödeme sistemini hukuka aykırı bulduğunu, bu nedenle çalışanlara eksik ödeme yapılmasının hiçbir hukuki dayanağının kalmadığını, tespit etmiştir. Daha da önemlisi mahkeme, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının tüm idareleri bağladığını hatırlatmış ve kamu emekçilerinin bu kararlardan yararlanmasının bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk olduğunu ortaya koymuştur."

"ÇALIŞMALAR ARSINDAN AÇIK BİR AYRIMCILIM YAPILIYOR"

Kamu emekçilerine, 'Ya büyük ve iktidar destekli sendikalara üye olursunuz ya da ekonomik olarak cezalandırılırsınız' mesajı verilmek isteniyordu. 2023 yılında yüzde 2 barajı, fiilen üye oranları yaklaşık yüzde 78 düzeyinde bulunan iktidara yakın iki büyük sendikayı avantajlı hale getirmişti. Kararın 2024 yılında AYM'nin bu kararı iptal etmesiyle 2025 de bu oran yüzde 68'lere düşmüştür. Üye sayısı yüzde 2'nin altında kalan sendikalara üye olan çalışanlara toplu sözleşme ikramiyesinin yalnızca üçte biri ödenirken, diğer sendikalara üye olanlara tamamı ödeniyordu. Yani çalışanlar arasında açık bir ayrımcılık yapılıyor, sendika seçme özgürlüğü ekonomik baskı aracına dönüştürülüyordu.

Kaybeden; emeğin iradesini baskıyla yönlendirmek isteyen anlayış oldu. Kaybeden; çalışanları hak kayıpları için  tercih ettikleri sendikalardan uzaklaştırmaya çalışan sistem oldu. Kaybeden; sendikacılığı üyelerinin hak mücadelesi yerine makam, mevki ve ayrıcalık alanına dönüştüren anlayış oldu. Yıllardır çalışanların alın teri üzerinden büyüyen, yöneticilerine yüksek huzur hakları, yüksek maaşlar ve çeşitli ayrıcalıklar sağlayan yapılar, gerçek sendikacılığın ne olduğunu unuttular."

Mehlepçi, verilen kararın önemine dikkati çekerek, "Bugün kazandığımız dava yalnızca birkaç bin liralık bir fark ödemesi meselesi değildir. Bu karar; sendikal ayrımcılığın mahkeme kararıyla tescil edilmesi, kamu emekçilerinin uğradığı haksızlığın kabul edilmesi, özgür, gerçek ve mücadeleci sendikacılığın haklılığının ortaya konulmasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

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