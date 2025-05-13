Mahkeme, Sultangazi Belediye Başkanı'na Yetki Veren Kararı İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahkeme, Sultangazi Belediye Başkanı'na Yetki Veren Kararı İptal Etti

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, AK Parti'li Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a belediyeye ait taşınmazların satışı için verilen yetkiyi iptal etti. Mahkeme, kararın hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı.

13.05.2025 16:01  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul 2. İdare Mahkemesi, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı için tüm yetkiyi, AK Parti'li Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a veren Belediye Meclis kararını iptal etti. Kararda, "verilen yetkinin sınır ve kapsamının açıkça ortaya konulmadığı, bu haliyle belediye meclisine ait olan karar alma yetkisinin, belediye başkanına fiilen devredilmesi" sonucunu doğuracağı vurgulandı.

Sultangazi Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Kara, Belediye Meclisi'nde geçen yıl ekim ayında alınan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a, belediyeye ait gayrimenkullerin satışı konusunda yetki veren kararın iptali istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Kara, dava dilekçesinde, CHP'li üyelerin de karşı çıktığı, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla oy çokluğuyla alınan Belediye Meclisi kararında, "Mülkiyeti idaremize ait olan taşınmazlar için yapılan ve yapılacak olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri sonucu oluşacak bağımsız bölümlerin belirlenmesi, belirlenen bağımsız bölümlerin satışı, kamulaştırma, takas/trampa ile sosyal donatı alanlarındaki işgallerin tasfiyesi işlemlerinde kullanılması ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması için Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'a yetki verilmesi uygun görülmüştür" denildiğini aktardı.

CHP'li Kara, Sultangazi Belediye Meclisi'nin 10 Ekim 2024 tarihli kararının, "hukuka aykırı olduğunu, yetki devri kararında sınırlayıcı bir koşulun bulunmadığını ve satışla ilgili Belediye Başkanına geniş yetki verildiğini" belirterek, iptalini istedi.

Mahkeme oy birliğiyle iptal etti

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, başvuruyu 5 Mayıs 2025'te karara bağladı. Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda, dava konusu işlemi iptal etti.

Kararda, "Verilen yetkinin sınır ve kapsamı açıkça ortaya konulmaksızın tesis edilen meclis kararının, bu haliyle, birçok konudaki belediye meclisine ait olan karar alma yetkisinin belediye başkanına fiilen devredilmesi mahiyetinde neticeleri doğuracağı sonucuna varıldığından, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir" denildi.

Mahkeme, dava konusu işlemin iptali nedeniyle bin 776 liralık yargılama gideri ile karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 18 bin liralık avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderinin idare üzerinde bırakılmasına hükmetti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin kararına, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazı, Bölge İdare Mahkemesi karara bağlayacak.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Dursun, Yerel Haberler, Sultangazi, AK Parti, İstanbul, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Sultangazi Belediye Başkanı'na Yetki Veren Kararı İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
17:10
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı Bir de aldığı cezayı duyun
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:59:08. #7.11#
SON DAKİKA: Mahkeme, Sultangazi Belediye Başkanı'na Yetki Veren Kararı İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.