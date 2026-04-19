Mahmut Arıkan'dan Bursaspor'a Tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TFF 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 1. Lig'e yükselen Bursaspor'u kutladı.

Arıkan, Bursaspor'un elde ettiği başarıyı gönülden kutladığını belirterek, "Timsah Yürüyüşü kaldığı yerden devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, bu başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve her koşulda yeşil-beyaz renkleri destekleyen Bursaspor taraftarını tebrik etti.