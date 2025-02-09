Mahmut Arıkan: Ekonomi Türkiye'nin En Büyük Sorunu - Son Dakika
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Mahmut Arıkan: Ekonomi Türkiye'nin En Büyük Sorunu

Saadet Partisi lideri Arıkan, ekonomi krizine vurgu yaparak vatandaşın zor durumda olduğunu belirtti.

09.02.2025 19:06
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Görüyoruz ki dün 'karneyle bu ülkede ekmek dağıtılıyordu' diyenler, bugün yine karnelerle hayatta kalmaya mahkum ediyor insanları. 'Reform yapacağız' diye gelenler her türlü kurumu deforme ettiler" şeklinde konuştu.

Arıkan, partisinin Kahramanmaraş ve Malatya il kongrelerine katıldı. Arıkan, kongrelerde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu vurgulayarak vatandaşın geçim sıkıntısına işaret etti.

Mahmut Arıkan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin gerçek gündemi; bir paket erzak elinden düşünce yerden toplamaya çalışan amcamızdır. Ambulansın içinde 'Beni hastaneye götürmeyin, annemin parası yok' diyen çocuktur. Sabahın 05.00'inde ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen anneler, babalar, dedelerdir. 'Abi çok borcum var, neyim varsa senin olsun' diyen, şiddete uğrayan gençtir. Torununa harçlık veremediği için, yaşı yetmişi geçmişken hala çalışmak zorunda kalan emeklilerdir. Ev genci olmaya mahkum edilmiş, hayallerinden vazgeçmek zorunda bırakılan, umudu gözlerinden çalınan gençlerdir. Görüyoruz ki dün 'karneyle bu ülkede ekmek dağıtılıyordu' diyenler, bugün yine karnelerle hayatta kalmaya mahkum ediyor insanları. 'Reform yapacağız' diye gelenler her türlü kurumu deforme ettiler."

"Rakamlarla oynayarak algı yönetimi yapabiliyorsunuz, fakat gerçekleri değiştiremiyorsunuz"

Arıkan, enflasyon rakamlarının manipüle edildiğini ve asgari ücretin cebe girmeden değer kaybettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne kadar garip. Milyonlarca asgari ücretlinin, memurun, emeklinin maaşlarının açıklanacağı ay enflasyon yüzde 1'e iniverdi. Maaşların insanımızın eline geçeceği ay enflasyon bir baktık ki yüzde 5'e çıkmış. İşte en büyük günahlardan olan kul hakkı, tamda budur. Milyonlarca insanımızın hakkına giriyorsunuz. Rakamlarla oynayarak algı yönetimi yapabiliyorsunuz fakat gerçekleri değiştiremiyorsunuz. Türkiye'de bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 52 yıl boyunca birikim yapması gerekiyor. Dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, 631 maaşla sondan ikinci sırada yer alıyor. TÜİK, 2024 yılına ilişkin Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri'ne göre ise, nüfusun yüzde 31,3'ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşıyor. 16 milyon kişi evini ısıtamıyor."

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan: Ekonomi Türkiye'nin En Büyük Sorunu - Son Dakika

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