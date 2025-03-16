Mahmut Arıkan: "Hiç Kimse ABD'nin Maşası Olmayı, Bölgenin Kaderini Masa Başında Tartışmayı Düşünmesin"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD'nin Yemen'e saldırsını kınayarak, "Tüm Müslüman ülkelerin devlet başkanlarını uyarıyoruz. Amerika'nın istediği Orta Doğu ve Yemen özelinde İsrail'in güvenliğini tesis edecek bir hamlenin içerisinde sakın ola bulunmayın" ifadelerini kullandı.

Arıkan, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her ABD Başkanının gelenek haline getirdiği, koltuğa oturur oturmaz İslam ülkelerine saldırma anlayışını Trump da değiştirmedi. Gazze'yi tatil merkezine dönüştürmeyi, Suriye'yi istikrarsızlığa teslim etmeyi, İran'ı kaosa atmayı ve bölgeyi kan gölüne çevirmeyi isteyen Trump; emperyalist planlara Yemen'i de dahil ederek İslam ülkelerine gözdağı vermektedir. Yemen'e yapılan saldırıların tek sebebi; Yemen'in Gazze'ye sahip çıkmasıdır.

"ABD ve İsrail ile iş tutacak olan her lider; Zelenski'nin içine düştüğü durumdan ibret almalıdır"

İslam ülkelerinin sustuğu ve çekingen kaldığı bir dönemde Gazze'ye sahip çıkan Yemen'e bedel ödetmek isteyen Siyonizm ve Emperyalizm, müzakere ya da kınamakla durmayacağını göstermiştir. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i ayında yapılan bu alçakça saldırılar tüm değer yargılarını altüst etmektedir. Bölge ülkeleri bu saldırıları görmelidir ve asıl amacın İsrail'in yayılmacı politikasına hizmet etmek olduğunu anlamalıdır. Tüm Müslüman ülkelerin devlet başkanlarını uyarıyoruz. Amerika'nın istediği Orta Doğu ve Yemen özelinde İsrail'in güvenliğini tesis edecek bir hamlenin içerisinde sakın ola bulunmayın. ABD ve İsrail ile iş tutacak olan her lider; Zelenski'nin içine düştüğü durumdan ibret almalıdır. Hiç kimse ABD'nin maşası olmayı, bölgenin kaderini masa başında tartışmayı düşünmesin. Çünkü o planlar mutlaka yerle yeksan olacaktır. Gazze'nin yanında duran Yemen yönetimini ve cesur halkını selamlıyor; şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum.