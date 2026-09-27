Mahmut Arıkan, Kaya'nın fon iddiaları sonrası istifasına soruşturma istedi - Son Dakika
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Mahmut Arıkan, Kaya'nın fon iddiaları sonrası istifasına soruşturma istedi

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Mahmut Arıkan, Kaya\'nın fon iddiaları sonrası istifasına soruşturma istedi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon iddiaları sonrası istifasını değerlendirdi. Arıkan, adı geçen siyasiler, bürokratlar, SPK ve BDDK yöneticilerinin soruşturulmasını isteyerek 'Adalet herkese lazımdır' dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, sermaye piyasalarına yönelik soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevinden istifa etmesine ilişkin, "Hukuk, muhalife operasyon, iktidara af mekanizması değildir. Adalet herkese lazımdır ve herkes için eşit işletilmelidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, sermaye piyasalarına yönelik soruşturma kapsamındaki fonlarla ilgili iddialar sonrası görevinden istifa etmesini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"GÖREVDEN AF TALEBİYLE GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Arıkan, şunları kaydetti:

"Milletin sofrasındaki porsiyon her geçen gün küçülürken kendi fonlarını büyütenler… Vatandaşa 'sabır ve kanaat' öğütleyip, arka kapılarda milyarlık fonları birbirlerine peşkeş çekenler… Millet ay sonunu getirmek için kuruş hesabı yaparken, servetlerine servet katanlar… Milletin sofrasından çalınan her kuruşun hesabını vereceksiniz! Yaşananlar, yüzyılın en büyük vurgunudur, en büyük dolandırıcılığıdır; 'görevden af' talepleriyle geçiştirilemez, üzeri örtülemez. Adı geçen siyasiler, medya mensupları, danışmanlar, bürokratlar, SPK ve BDDK yöneticileri etkin ve kapsamlı biçimde soruşturulmalıdır.

"ADALET HERKESE LAZIMDIR"

Bakanların, bakan yardımcılarının, danışmanların, üst düzey bürokratların; kamuda ihale, kaynak tahsisi, düzenleme ve denetim yetkisi kullanan tüm yöneticilerin mal bildirimleri ve mal edinimleri mercek altına alınmalıdır. Açıklanamayan mal varlığı artışı tespit edilen veya kamu görevini kişisel menfaati için kullandığı yönünde somut bulgu bulunan herkes yargı önünde hesap vermelidir. Hukuk; muhalife operasyon, iktidara af mekanizması değildir. Adalet herkese lazımdır ve herkes için eşit işletilmelidir."

Kaynak: ANKA
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