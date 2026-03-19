Mahmut Arslan'dan Bayram Mesajı

19.03.2026 12:29
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, bayramın barış ve huzur getirmesini diledi, savaşların son bulmasını vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'nın, başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün mağdur ve mazlum coğrafyalarda barışın ve huzurun yeniden tesis edilmesine vesile olmasını diledi.

Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş" olarak kabul edilen ramazanı geride bırakırken, bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Ramazan boyunca yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını en güçlü şekilde yaşadıklarını ifade eden Arslan, bayramların bu duyguların pekiştiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği müstesna zamanlar olduğunu kaydetti.

Arslan, dünyanın birçok yerinde yaşayan Müslümanların, bayramı gerçek anlamıyla yaşayabilme sevincinden mahrum bırakıldıklarına işaret ederek, "Emperyalist ABD ve katil siyonist İsrail, ramazanda İslam coğrafyasına ve Müslümanlara karşı alçak saldırılar başlatmıştır. İslam coğrafyasına yönelik saldırıları, yalnızca haydut ve katil politikalarının bir tezahürü değil, aynı zamanda insanlık, vicdan ve adalet adına savunduklarını iddia ettikleri tüm değerlerin de açık bir inkarıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin başta olmak üzere İran ve Lübnan'da devam eden savaş ve saldırıların bayram sevincini gölgelediğini belirten Arslan, "Masum sivillerin, kadınların ve çocukların hayatını kaybettiği, insanların kendi topraklarında büyük acılar yaşadığı bir dünyada bayramın gerçek anlamıyla idrak edilmesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, savaş ve çatışmaların en ağır bedelini her zaman masum sivillerin ödediğini ifade ederek, kadın, çocuk ve savunmasız insanların hayatını kaybettiği her çatışmanın, insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını bildirdi.

"Zulümlerin son bulduğu bir dünya en büyük temennimiz"

Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığın ortak sorumluluğu, savaşların sona erdirilmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi için güçlü bir irade ortaya koymaktır. Bayramın, başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün mağdur ve mazlum coğrafyalarda barışın ve huzurun yeniden tesis edilmesine vesile olmasını diliyoruz. İnsanlığın ortak vicdanını yaralayan zulümlerin son bulduğu, Müslümanların ve tüm mazlum halkların bayramı gerçek anlamıyla bayram olarak yaşayabildiği bir dünyanın en büyük temennimiz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz."

Mübarek günlerde yetimleri, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini ve dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenleri unutmamak gerektiğini ifade eden Arslan, mazlumların acıları sona ermeden, zulüm ortadan kalkmadan bayramların gerçek anlamıyla bayram olamayacağını kaydetti.

Arslan, HAK-İŞ olarak, üyelerinin, çalışanların, emek hareketinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, sağlık, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ankara, Güncel, Son Dakika

İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
Kaza değil resmen can pazarı 4 kişi araçta sıkıştı Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
