Mahmut Bey Camii İçin Ziyaretçi Merkezi Yapılıyor - Son Dakika
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Mahmut Bey Camii İçin Ziyaretçi Merkezi Yapılıyor

Kastamonu'daki Mahmut Bey Camii için ziyaretçi merkezi projesi tamamlandı, turizm artırılacak.

26.02.2025 19:45
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmut Bey Camii ziyaretçi merkezi için ilk adım

KASTAMONU - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kastamonu'daki Mahmut Bey Camii, ziyaretçilerine konforlu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje çerçevesine, caminin çevresinde bir ziyaretçi merkezi oluşturulması ve turistik altyapının güçlendirilmesine yönelik yapılan konsept mimari tasarım çalışmaları tamamlandı.

Anadolu'nun en önemli ahşap camilerinden biri olarak kabul edilen ve bindirme tekniği ile inşa edilen Mahmut Bey Camii, 2023 yılında Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri adıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Bu gelişmenin ardından caminin korunması ve ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşaması için çeşitli çalışmalar planlandı. Alan Yönetim Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalarla caminin çevresinin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha erişilebilir ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu amaca yönelik Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii'nin Ziyaretçi Deneyimi Gelişiyor" projesi, 2024 yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirildi. Proje kapsamında planlanan ziyaretçi merkezinin mimari konsept tasarım çalışmaları tamamlandı.

Kültürel miras korunacak

Mahmut Bey Camii'nde tarihi dokunun korunması ve ziyaretçilerin daha iyi bir deneyim yaşaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir aşama tamamlandı. Proje çerçevesinde, caminin çevresinde dinlenme alanları ve ziyaretçilerin daha iyi hizmet alabileceği bir merkez tasarlandı. Yapılan peyzaj düzenlemeleriyle cami bahçesi daha estetik ve kullanışlı hale getirilirken, iyileştirilen aydınlatma sistemleri sayesinde cami ve çevresi gece saatlerinde daha etkileyici bir görünüme kavuşacak. Ayrıca, ziyaretçileri cami ve çevresi hakkında bilgilendiren tabelalar ve kültürel mirasla bağlantılı yöresel ürün satış üniteleri gibi yenilikler de projeye dahil edildi.

Kastamonu turizmi açısından büyük önem atfedilen bu projeyle, ilin tek Dünya Mirası Mahmut Bey Camii'nin daha cazip bir kültürel destinasyon haline gelmesi, Kastamonu'nun kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mahmut Bey Camii İçin Ziyaretçi Merkezi Yapılıyor - Son Dakika

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