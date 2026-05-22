Mahmut Bey Camisi'nin Tarihi Kapısı Geri Döndü
Mahmut Bey Camisi'nin Tarihi Kapısı Geri Döndü

22.05.2026 11:34
Çalınan tarihi kapı, 29 yıl sonra Kastamonu'da restore edilerek tekrar sergilenmeye başlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kastamonu'nun Kasaba köyündeki Mahmut Bey Camisi'nin tarihi kapısı, 29 yıldır Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Kastamonu'da çivi kullanılmadan 1366'da inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Mahmut Bey Camisi'nin ahşap kapısı, 1997 yılında tarihi eser kaçakçıları tarafından çalındı.

Yurt dışına kaçırılma ihtimaline karşı yapılan yoğun aramalar sonucu Manisa'da bir okulun bahçesinde bulunan kapı, tekrar Kastamonu'ya getirildi.

Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi'ne konulup ziyarete açılan kapı, 2023'te başlanan ve 3 yıl süren restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaret edilebiliyor.

Müze Müdürü Erol Kale, AA muhabirine, kapının müzenin en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Mahmut Bey Camisi'nin Candaroğulları döneminde yapıldığını belirten Kale, "Bu kapı 1997 yılında çalınıyor. Daha sonra Manisa'da bir okulun bahçesinde terk edilmiş vaziyette bulunmuş. Koruma altına almak için nakli sağlanıyor. O günden bugüne Kastamonu Etnografya Müzesi'nde sergilemekteyiz. Çok önemli bir eser." dedi.

"14. yüzyılın ahşap süslemesini yansıtması bakımından çok önemli bir eser"

Mahmut Bey Camisi'nin 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlatan Kale, ardından müzedeki kapıda başlatılan ve 3 yıl süren restorasyon çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Kenti ziyaret eden herkese müzeye gelerek kapıyı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Kale, "Çalınan kültür varlıklarıyla ilgili bakanlığımızın özellikle son yıllarda çok fazla girişimi var. Yurt dışına kaçırılan eserlerle ilgili çok ciddi mesai harcanıyor. Bu kapı yurt dışına çıkmadan kolluk kuvvetlerimizin ulaştığı ve tekrar ait olduğu topraklara ilettiği eserlerimizden biri. Kapı oyma tekniğinde yapılmış, üzerinde Rumi motiflerle çok ince işçilik var. 14. yüzyılın ahşap süslemesini yansıtması bakımından önemli bir eser." ifadelerini kullandı.

Kale, camide bugün yer alan kapının orijinal olmadığını, Kastamonulu nakkaş Hikmet Değirmencioğlu tarafından orijinaline uygun olarak yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

