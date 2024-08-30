Mahmut Bozteke Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler taekwondo K44 63 kilogramda Mahmut Bozteke rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Milli para taekwondocu Mahmut Bozteke, Paris Paralimpik Oyunları erkekler taekwondo K44 63 kilogram finalinde Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı 9-7 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın ve toplamda dördüncü madalyayı getirdi.
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Bozteke bu Oyunlar'da altın madalyayı elde etti. Mahmut Bozteke, Türkiye'nin para taekwondo branşındaki ilk altın madalyasını aldı.
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