Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edecek

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele ederek madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edeceğini söyledi. Demir, altın madalya kazanan sporcuyu futbol turnuvasının sezon finaline getireceğini belirtti.

27.07.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele ederek madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edeceğini söyledi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde adına futbol turnuvası düzenlenen Demir, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Türk sporcuları turnuvanın sezon finaline davet edeceğini belirtti.

Ülkenin olimpiyatlarda güzel dereceler elde edeceğine inandığını aktaran Demir, "Önümüzdeki hafta Paris 2024 Olimpiyatları'nda olacağım. Şayet orada bir altın madalya kazanabilirsek, altın madalya kazanan sporcumuzu inşallah final maçında buraya getireceğim. Bunun da sözünü vereyim." dedi.???????

Kaynak: AA

Mahmut Demir, Türkiye, Futbol, Amasya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:29:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement