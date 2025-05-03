Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri - Son Dakika
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Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri

Mahmut Orhan\'dan Bursaspor\'a Destek Konseri

DJ Mahmut Orhan, Bursaspor yararına konser vererek taraftarları coşturdu ve formaları tanıttı.

03.05.2025 23:20
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DJ Mahmut Orhan, Bursaspor Kulübü yararına konser verdi.

Konserleriyle dünya çapında tanınan Bursa doğumlu Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek ve şampiyonluk kutlamaları kapsamında kente geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda düzenlenen konsere katılan Mahmut Orhan, yeşil-beyazlı taraftarın ve sevenlerinin karşısına çıktı.

Binlerce kişi, ışık şovları ve müziklerle konsere eşlik etti.

Bursasporlu futbolcuların da katıldığı konserde ayrıca, yeni sezon formalarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a Destek Konseri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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