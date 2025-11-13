Mahmut Tanal: İmamoğlu'na Hukuki Prosedür Perdesi Altında Siyasi Tasfiye Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahmut Tanal: İmamoğlu'na Hukuki Prosedür Perdesi Altında Siyasi Tasfiye Yapılıyor

13.11.2025 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Bir savcının, kanunen kamu hizmetini yöneten bir belediye başkanını “suç örgütü lideri” olarak nitelemesinin hukuken temelsiz olduğunu vurgulayan Tanal, “Bu mantık yarın bir bakanı, valiyi, kaymakamı da örgüt yöneticisi ilan eder. Bu anlayış hukuk devletini hedef almaktadır” dedi.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Bir savcının, kanunen kamu hizmetini yöneten bir belediye başkanını "suç örgütü lideri" olarak nitelemesinin hukuken temelsiz olduğunu vurgulayan Tanal, "Bu mantık yarın bir bakanı, valiyi, kaymakamı da örgüt yöneticisi ilan eder. Bu anlayış hukuk devletini hedef almaktadır" dedi.

Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin açık olduğunu hatırlatan Tanal, belediyelerdeki başkan–müdür–personel ilişkisinin idari hiyerarşi olduğunu, ceza hukuku anlamında "örgütsel yapı" sayılamayacağını ifade etti. "İdari görevi suç gibi göstermek, sadece kişiyi değil hukukun kendisini hedef almaktır" diyen Tanal, İmamoğlu'na yöneltilen ithamların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesindeki tarafsızlık ilkesine, masumiyet karinesine ve evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün bir belediye başkanına yöneltilen bu hukuksuz ithamların adı aslında bellidir. Bu, siyaseti yargı sopasıyla dizayn etme girişimidir. Bugün Türkiye'nin demokrasi tarihinin en kritik virajlarından birini konuşacağız. Türkiye "lawfare"le tanışmaktadır. Bugün yargının siyasal rekabeti dizayn eden bir mekanizmaya dönüştürülmesini, hukukun siyasi rakipleri tasfiye eden bir silaha çevrilmesini, yani açık adıyla "lawfare"i konuşacağız."

Lawfare nedir?

Açıklamasında Türkiye'nin yeni bir döneme sürüklendiğini belirten Tanal, "Bugün Türkiye, 'lawfare'le tanışmaktadır. Lawfare, 'hukuku savaş aracı olarak kullanmak' demektir ama siyasal anlamda çok daha tehlikelidir. Lawfare, sandıkta yenemediğiniz rakibi mahkeme salonunda devre dışı bırakma stratejisidir. Hukuki prosedür perdesi altında siyasi tasfiye yapmaktır. Yargıyı, siyasal alanı yeniden çizmenin görünmez yöntemine dönüştürmektir. Bugün Türkiye'de yaşanan tam da budur ve hedef alınan kişi tüm çıplaklığıyla Ekrem İmamoğlu'dur." dedi.

"Bu, sessiz bir demokrasi infazıdır"

Tanal şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı bugün cezaevinde olmazdı. Aday olmamış olsaydı 30 yıllık üniversite diploması gece yarısı operasyonuyla iptal edilmezdi. Bu ülkede hukuk sistemi siyasi yarışa değil, siyasi yarışa girenlere karşı kullanılmaktadır. Bir siyasetçi halkın gönlünü kazandığı için cezalandırılmaktadır. Milletin oyuyla yenemeyenler mahkeme kararlarıyla seçim dışı bırakmaya çalışmaktadır. Adalet, iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir aparata dönüştürülmektedir. Bu, klasik otoriterlik değildir, modern otoriterliğin en sofistike biçimidir. Tanklar yok, ordu yok, gece yarısı bildirileri yok ama iktidarın hoşuna gitmeyen herkesin üzerinde savcı kılıcı, mahkeme sopası ve iddianame zinciri vardır. Bu, sessiz bir demokrasi infazıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna AİHS Madde 18 ihlali diyor. Devlet gücünün gizli siyasi amaçla kullanılması anlamına geliyor. Merabishvili, Navalny, Demirtaş, Kavala, Mammadov, Jafarov kararlarında AİHM, yargının siyasi tasfiye aracı olarak kullanıldığını tespit etti. Bu kararlar, Avrupa'nın bile hukukun siyasi manipülasyonuna dikkat çektiğini ortaya koyuyor. Türkiye, Brezilya'nın 2018'de geçtiği yerden geçiyor. İktidar, sandığı değil yargıyı kullanarak seçim yarışını şekillendirmek istiyor. Ekrem İmamoğlu bir suçtan değil, siyasi etkisinden cezalandırılıyor. Halkın iradesi cezalandırılıyor. Türkiye riskli bir eşiğe gelmiştir. Seçim yapılacak ama kimin aday olacağına halk değil hakim karar verecektir. Bu demokrasi değildir, hukuk devleti değildir, milli iradenin gasbıdır.

"Siyasal yargı sistemi bir kere kuruldu mu, artık kimse onun hakimi değil kurbanıdır"

Lawfare bir kez başlarsa kimse güvende değildir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılır, yarın başkasına yapılır, öbür gün iktidarın içinden birine bile yapılabilir çünkü siyasal yargı sistemi bir kere kuruldu mu, artık kimse onun hakimi değil kurbanıdır. Hukuku siyasetin silahı yapanlar, o silahın kendilerini de vuracağını unuturlar. Demokrasiler çoğu zaman tankla değil hukukla yıkılmıştır. Macaristan, Polonya, Brezilya böyle yıkıldı. Şimdi sıra Türkiye'de mi? Sandık duruyor diye demokrasi duruyor sanmak büyük yanılgıdır. Seçim yapılabilir ama seçenek yoksa buna seçim denmez. Yargı bağımsız değilse milli irade bağımsız değildir. Bugün Türkiye'de siyaset yargı eliyle hizaya sokulmaktadır. Buna karşı çıkmak, sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil, Türkiye'nin geleceğini savunmaktır. Siyasi rekabetin yeri mahkeme değil sandıktır. Siyaseti hakim kararlarıyla dizayn etmeye kalkanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır. Ekrem İmamoğlu'na yapılan sadece bir siyasi operasyon değil, Türkiye'nin demokrasi damarına vurulmuş bir darbedir. Hukuk ya hepimiz içindir ya da hiç kimse için yoktur. Bu ülkede adalet ayağa kalkmadan demokrasi ayağa kalkamaz. ve bilinmelidir ki hiçbir güç, milletin iradesinden büyük değildir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Mahmut Tanal, İstanbul, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal: İmamoğlu'na Hukuki Prosedür Perdesi Altında Siyasi Tasfiye Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’ın e-postaları ortaya çıktı Trump, mağdurlardan biriyle ’saatler geçirmiş’ Epstein’ın e-postaları ortaya çıktı! Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş'
Düşen uçağın karakutusu Türkiye’de Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de
Irak’ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani’nin lideri olduğu koalisyon kazandı Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı
Bakırköy Adliyesi’nde duruşma sonrası kavga çıktı Bakırköy Adliyesi'nde duruşma sonrası kavga çıktı
DEM Parti’den dikkat çeken “Selçuk Mızraklı“ açıklaması DEM Parti'den dikkat çeken "Selçuk Mızraklı" açıklaması
Hakan Çalhanoğlu’na büyük onur Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC lideri Erhürman açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC lideri Erhürman açıklamalarda bulunuyor
17:47
İsmi bahis soruşturmasında geçen iki futbolcu, TFF’ye tazminat davası açıyor
İsmi bahis soruşturmasında geçen iki futbolcu, TFF'ye tazminat davası açıyor
17:38
Hemen harekete geçtiler Galatasaray’dan Eren ve Metehan kararı
Hemen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Eren ve Metehan kararı
17:19
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar
Düğünde gelin ve damada paradan yelek giydirip, taç taktılar
17:10
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan yeni rapor 134 kişinin DNA’sı incelendi
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 18:22:28. #7.11#
SON DAKİKA: Mahmut Tanal: İmamoğlu'na Hukuki Prosedür Perdesi Altında Siyasi Tasfiye Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.