MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı. Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü. Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?