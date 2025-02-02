Mahsur Kalan 500 Kaplumbağa Doğaya Salındı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalarak kurtarılan yaklaşık 500 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen dere yatağında mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 500 kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı.

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, dün suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı bulmuştu.