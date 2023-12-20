Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI
Doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama yaşanan binanın 5'inci katında mahsur kalan Himalayan cinsi 'Limoş' isimli kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan kedi, boşaltılan binadaki çalışmaları izleyen sahibi Nilgün Cavdar'a teslim edildi. Kedisine kavuşan Nilgün Cavdar, sevinçle olay yerinden ayrıldı.
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