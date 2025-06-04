Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçakent Mahallesi TOKİ Konutları yolunda yavru kedinin ağaçtan inemediğini gören çocukların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan kedi yavrusunun gözlerinin görmediği belirlendi.
Yavru kedi tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mahsur Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?