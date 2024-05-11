Mahzen-42 ve Mahzen-43 Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mahzen-42 ve Mahzen-43 Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mahzen-42 ve Mahzen-43 Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Numan Karakoç ve Hakan Akdoğan'ın elebaşılığını yaptığı 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Mahzen-42 operasyonunda 33 şüpheli yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mahzen-43 operasyonunda ise Uğur Özgen'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlar gerçekleştirildi ve 27 şüpheli gözaltına alındı.

11.05.2024 08:41
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Organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de "Mahzen-42" operasyonu düzenlendi.

33 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 ilde "Mahzen-43" operasyonu

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "yağma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen ve elebaşılığını tutuklu Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik de Kocaeli merkezli, İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray'da "Mahzen-43" operasyonu düzenlendi.

27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mahzen-42 ve Mahzen-43 Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahzen-42 ve Mahzen-43 Operasyonlarında 60 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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