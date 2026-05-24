Makam Odası Meraklısına Bırakıldı
Makam Odası Meraklısına Bırakıldı

24.05.2026 17:50
Özgür Özel, CHP'nin mücadele azmiyle Meclis'te yeni bir dönem başlattıklarını belirtti.

'MAKAM ODASINI MERAKLISINA BIRAKTIK'

Meclis'e yürürken DHA'ya açıklamada bulunan Özgür Özel, "Ankara'nın ne kadar kriminal adamı varsa onlarla birlikte gelip Genel Merkezimize saldırdılar, sonra polisle birlikte girdiler. Ama bu bir yılgınlık yaratmaksızın bizim mücadele azmimize azim katıyor, gücümüze güç katıyor. Biz artık son nefesi alacak hale gelene kadar orada dayandık, sonra çıktık. Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarı için binalara değil, azme ve kararlığa ihtiyacı vardır. Bu azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı; meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis'te. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonudur. Ayrıca toplam 83 makam odamız vardı, birisini hazımsızlara bıraktık. Ama bir diğeri Atatürk'ten miras, oraya gidiyoruz. Edirne'den Kars'a 81 tane de il başkanlığımız da genel merkezimizdir. Bundan sonra sokaktayız, sahadayız. Bu parti 47 yıl sonra sokakta olduğu için kazandı. Şimdi de o şekilde kazanacağız" dedi.

Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
