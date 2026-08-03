Makas Atan Sürücüye 96 Bin Ceza

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira ceza yazılırken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün otomobili de 60 gün süreyle otoparka çekildi.

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede sürücünün A.A. olduğu belirlendi. Sürücüye, 'makas atmak', 'yakın takipte bulunmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin lira ceza yazıldı. A.A.'nın sürücü belgesine 60 gün el konulurken aracı da 60 gün süreyle otoparka çekildi.