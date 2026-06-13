Makas Atarak Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Makas Atarak Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

13.06.2026 08:20
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Ankara'da makas atarak ilerleyen sürücü, başka bir araca çarpıp kaçtı. Kaza anı kaydedildi.

Başkentte trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün otomobile çarpıp kaçması, bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.

Ankara-Samsun kara yolunda Mamak istikametinde makas atarak ilerleyen sürücünün aracı, sol şeritte seyreden bir otomobile çarptı.

Makas atan sürücü durmayıp yoluna devam etti. Beton bariyerlere çarpan sol şeritteki otomobil ise zorlukla durabildi. Çarpma anı bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makas Atarak Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

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