Makas Atarak Kaçan Sürücü Kaza Yaptı

Başkentte trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün otomobile çarpıp kaçması, bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.

Ankara-Samsun kara yolunda Mamak istikametinde makas atarak ilerleyen sürücünün aracı, sol şeritte seyreden bir otomobile çarptı.

Makas atan sürücü durmayıp yoluna devam etti. Beton bariyerlere çarpan sol şeritteki otomobil ise zorlukla durabildi. Çarpma anı bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.