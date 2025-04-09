Makbule Hanım Konağı, Alanya Belediyesi'ne 22 Yıllığına Tahsis Edildi - Son Dakika
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Makbule Hanım Konağı, Alanya Belediyesi'ne 22 Yıllığına Tahsis Edildi

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Alanya Kalesi'ndeki tarihi Makbule Hanım Konağı'nın, Alanya Belediyesi'ne 22 yıllığına tahsisi için protokol imzalandı. Restorasyon projesiyle birlikte konağın kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor.

09.04.2025 16:43  Güncelleme: 17:35
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(ANTALYA) - Alanya Kalesi'ndeki Makbule Hanım Konağı'nın, Alanya Belediyesi'ne 22 yıllığına tahsis edilmesi için mülk sahipleri ile Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik arasında protokol imzalandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen restorasyon projesinin uygulanmasının ardından tarihi konak, Mutfak Kültür Evi ile birleştirilerek kültür turizmine kazandırılacak.

Alanya Belediyesi tarafından ilçenin geleneksel konut dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması için Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde bulunan, cephe detayları ve özgün iç mekan mimarisiyle dikkati çeken Makbule Hanım Konağı, mülk sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda 22 yıllığına belediyeye tahsis edildi. 2022 yılının ekim ayı belediye meclisinde alınan karar sonrası tarihi konak için hazırlanan restorasyon projeleri de tamamlandı.

Uygulama çalışmalarının bitirilmesinin ardından Makbule Hanım Konağı ile Alanya Mutfak Kültür Evi'nin bahçe kısımlarının birleştirilmesine, böylelikle tarihi konağın turizme ve vatandaşlara açılmasına karar verildi.

Makbule Hanım Konağı'nın Alanya Belediyesi'ne tahsisi için protokol programı düzenlendi. Mutfak Kültür Evi'nde Başkan Özçelik ile Makbule Kurtcebe'nin varisleri Ziynet Soy, Ümran Erken, Emine Kaya ve Fatma Sönmez bir araya gelerek protokolü imzaladı. Tarihi konağın 22 yıllığına Alanya Belediyesi tarafından kullanılmasını içeren protokole göre yapının ismi, 'Makbule Hanım Konağı' olarak kullanılacak. Ayrıca konağın restorasyon projeleri Antalya Koruma Kurulu tarafından onaylanacak ve Alanya Belediyesi'nce uygulanacak.

Proje, Tarihi Kentler Birliği'nin 23'üncü kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulama Özendirme Yarışması'nda 'Proje Ödülü' kazanmıştı.

Özçelik, tarihi konağı Alanya Belediyesi'ne tahsis ederek, turizme ve vatandaşların kullanılmasına katkı sağlayan Makbule Kurtcebe'nin varislerine teşekkür etti. Özçelik, varisler ile konağı gezerek incelemelerde bulundu ve restore çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirtti.

Özçelik, "Alanya'da turizm; kum, deniz, güneş ve tarihtir. Tarihin en önemli mekanlarından birisi de Alanya Kalesi'dir. Alanya Kalesi'ndeki Makbule Hanım Konağı, kardeşlerimin ve ailesinin iki yıl önce Alanya Belediyesi ile yaptığı anlaşma ve bugün imzaladığımız protokol ile hızla tekrar yaşamaya başlayacak. Belediye olarak tarihe ve kaleye verdiğimiz önem çerçevesinde bu evimizin hızla turizme kazandırılıp yaşar hale gelmesini istiyoruz. Aileyle beraber önümüzdeki günlerde, 'Yaşayan Tarih' projesi çerçevesinde söyleşilerimiz de olacak. Bu imkanı verdikleri için tüm aileye teşekkür ediyorum. Bu evimizin restorasyonu tamamlandığında hemen yan tarafında bulunan, daha önce restorasyonu yapılarak hizmete girmiş olan ve Mutfak Mirası Projesi kapsamında kullandığımız evle birleştirilerek turizme hizmet verecek" dedi.

Aile üyeleri de "Ailemizin yadigarı olan evimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaracak Sayın Belediye Başkanımız ile ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Makbule Hanım Konağı, Alanya Belediyesi'ne 22 Yıllığına Tahsis Edildi - Son Dakika

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