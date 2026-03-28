Maksutlu Barajı'nda Doluluk Yüzde 100! - Son Dakika
Maksutlu Barajı'nda Doluluk Yüzde 100!

28.03.2026 12:00
Şarkışla'daki Maksutlu Barajı, yağışların ardından tam doldu ve çiftçilerin yüzünü güldürdü.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yağışların ardından Maksutlu Barajı'nda doluluk yüzde 100'ü buldu. Dolusavaklardan uzun zaman sonra su akan barajın doluluğu, tarımsal sulamada yüzleri güldürdü.

Kent genelinde bu yıl etkili olan yağışların ardından bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Şarkışla ilçesinde yer alan ve bölgede yaklaşık 1000 dekarlık arazinin sulamasında kullanılan Maksutlu Barajı da yağışların etkisiyle tamamen doldu. Dolusavaklardan uzun zaman sonra su akan barajın doluluğu, tarımsal sulama yapan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Baraj, dronla görüntülendi.

'ARAZİ SULAMALARINDA BİR SIKINTI OLMAYACAKTIR'

Barajın son durumu hakkında bilgi veren Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, "Bu seneki doluluk oranımız yüzde 100 seviyesine ulaştı. Kanal sulama sistemi sayesinde 700-800 dekarlık alanda sulama yapabiliyoruz. Çiftçilerimizin beyan ettikleri arazi sulamalarında bir sıkıntı olmayacaktır. Ancak kanallarımız daha düzgün olup, su kaçakları olmasa bu alanı çok daha üst seviyelere çıkarabiliriz. Su kanallarımızda çatlak ve kırıklar var. Kanalların bir an önce yapılması, çatlak ve kırıkların giderilmesi yetkililerden talebimizdir. İlçemizdeki bütün barajlardaki doluluk oranında yüzde 100'ü yakaladık. Bu yıl çok fazla yağış aldık. Metrekareye düşen su miktarında üst seviyeyi gördük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maksutlu Barajı'nda Doluluk Yüzde 100! - Son Dakika

SON DAKİKA: Maksutlu Barajı'nda Doluluk Yüzde 100! - Son Dakika
