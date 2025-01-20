Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden İnşa Ediliyor

Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya Bakırcılar Çarşısı, yeni projeyle yeniden inşa ediliyor. Yıl sonunda 6 bin 410 bağımsız birimin teslim edilmesi hedefleniyor.

20.01.2025 12:05  Güncelleme: 13:02
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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya Bakırcılar Çarşısı, aynı yerinde yeniden ayağa kaldırılıyor. İnşası devam eden 6 bin 410 bağımsız birimin yıl sonuna kadar teslim edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı da ağır hasar aldı. Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut, çarşıyı ve şehir merkezini sağlamlaştırılmış zeminlerde inşa ediyor. Bakırcılar Çarşısı'nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.

'157 NOKTADA ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI'

Bakanlıktan paylaşılan bilgilere göre; zemininde sıvılaşma tespit edilen Bakırcılar Çarşısı'nın inşaatında gelişen mühendislik yöntemleri tek tek uygulandı. Önce zemin suyu tahliye edildi ardından 157 noktada zemin etüdü yapıldı. Etüt raporları ışında 3 metre aralıklarla 14 ve 24 metre yüksekliğindeki 13 bin 600 fore kazık, 156 dönümlük alana çakıldı. Geogridlerle (kafes şeklindeki zemin donatı malzemesi) güçlendirilen temeller nitelikli mühendislik dolgusuyla dolduruldu.

'TARİHİ DOKUSU KORUNMUŞ OLACAK'

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, projenin birinci etabında 12 ada, ikinci etabında ise 10 ada olmak üzere toplamda 22 adada 6 bin 410 bağımsız birimin inşasının sürdüğünü belirtti. Hak sahiplerinin dükkanlarına bir an önce kavuşmaları için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Demirkıran, "Yıl sonuna kadar teslimatları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çarşı tamamlandığında Malatya şehir merkezi büyük bir dönüşüm geçirerek, tarihi dokusu korunmuş, modern, fonksiyonel ve dayanıklı bir yapıya kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından inşa çalışmalarının görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında; 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Malatya, Ekonomi, Güncel, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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