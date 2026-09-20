Malatya Battalgazi\'de itfaiye, iki katlı binanın çatı yangınını 1 saatte söndürdü

Malatya Battalgazi'de itfaiye, iki katlı binanın çatı yangınını 1 saatte söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA
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