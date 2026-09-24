Malatya Battalgazi\'deki TÜBİTAK 4007 bilim şenliği 20 bin ziyaretçi bekliyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenlikte 26 farklı atölye bulunuyor.

Şenlikte, doğa bilimlerinden mühendislik ve teknolojiye, sosyal ve beşeri bilimlerden tarımsal ve tıbbi bilimlere kadar atölyeler düzenleniyor.

Projede, 2 akademisyen, 42 öğretmen, 15 öğrenci ve 2 sağlık personeli çalışma yürüttü.

3 gün sürecek etkinliklerin 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.