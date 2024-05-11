Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er\'den Anneler Günü Mesajı

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Er, mesajında, annelerin karşılıksız sevginin timsali olduğunu belirterek, insanın en değerli varlığının annesi olduğunu ifade etti.

Annelerin her zaman baş tacı olduğuna vurgulayan Er, "Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan annelerimiz en değerli varlıklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Er, annelerin hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hoşgörünün tükenmez kaynağı olan annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de yüce ve kutsaldır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayaklarının altındadır' sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarına yön vermelerinde büyük pay sahibi olan annelere olan vefa borcunu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizi yılın bir günü değil, her zaman yanlarında olarak onlara olan minnet borcumuz olduğunu unutmamalıyız. Sonsuz sevgi ve sabrını büyük bir cömertlikle sunan, bizi bizden iyi tanıyan, 'gölgesi yeter' dediğimiz annelerimizin bu eşsiz duyguyu yüreklerinde taşıyan tüm kadınlarımızın Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."