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Malatya Çarşı Projesi'nde iş makineleri aralıksız çalışıyor - Son Dakika
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Malatya Çarşı Projesi'nde iş makineleri aralıksız çalışıyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 77'ye ulaştı. Vali Yazıcı: "Bir yıl içinde çarşımızı ayağa kaldırmayı planlıyoruz". Malatya'da 8 binin üzerinde işyeri ve 5 binin üzerinde konut yapımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çarşı projesinin tamamlanmasıyla şehrin ekonomik olarak kalkması hedefleniyor.

Malatya Çarşı Projesi\'nde iş makineleri aralıksız çalışıyor
25.12.2023 - 20:04,
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Malatya Çarşı Projesi'nde iş makineleri aralıksız çalışıyor

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 77'ye ulaştı

Vali Yazıcı:

"Bir yıl içinde çarşımızı ayağa kaldırmayı planlıyoruz"

MALATYA - Asrın felaketini yaşayan illerin başında gelen Malatya'da 8 binin üzerinde işyeri ve 5 binin üzerinde konut yapımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 1 yıl içinde şehrin kalbi olan çarşıyı ayağa kaldırmak istediklerini söylerken, kentteki yıkımlarda ise yüzde 77'ye ulaştıklarını ifade etti.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'da bir taraftan yıkımlar devam ederken bir taraftan da kentin kalbi olan çarşının yeniden ayağa kaldırılması adına başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Akpınar bölgesinden Niyazi Mısri Mahallesine kadar olan 486 dönümlük alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut aracılığı ile başlatılan çalışmalarda bölgeye 8 binin üzerinde işyeri ile 5 binin üzerinde konut yapılacak. Çok sayıda iş makinesinin harıl harıl çalıştığı bölgede, herhangi bir hukuksal sorun çıkmaması durumunda ise 1 yıl içesinde çarşı projesinin yükselmesi bekleniliyor.

"Hukuki engel olmazsa bir yıla çarşı ayağa kalkar"

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İhlas Haber Ajansı'na son durum ile ilgili bilgiler verdi. Devletin Malatya'da yaraları sarma adına büyük gayret içinde olduğunu aktaran Yazıcı, "Şehrin kalbi dediğimiz bu bölge de binlerce işyeri ve konut bakanlığımız tarafından yapılacak. Bu inşaatlar devam ederken inşallah hukuksak problemler çıkmaz. Çünkü yıkımlarda ciddi hukuki engeller var. Biz bir yıl içerisinde büyük oranda bu işyerlerinin ayağa kaldırıldığını ve şehrin kalbinin de ekonomik olarak kalktığını göreceğiz" dedi.

25 bin 500 konut yıkıldı

Kent genelinde ağır hasarlı binalarında yıkımlarının aralıksız devam ettiğini belirten Vali Yazıcı, 15 Ağustos'ta yüzde 15'lerde olan yıkım oranının bugün itibariyle yüzde 77'ye ulaştığını ifade etti. Çarşı merkezinin içerisinde yer aldığı Battalgazi ilçesinde yıkım oranının yüzde 95 olduğunu da belirten Yazıcı, kalan ağır hasarlı binaların ise mahkeme kararı olması nedeniyle yıkılmadığını söyledi.

Bin 400'ün üzerinde yürütmeyi durdurma kararı olduğu için yıkımların bazı alanlarda bekletildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Yoksa bulunduğumuz şehrin kabinde yıkım oranları 95 seviyesinde. Yine Yeşilyurt ilçesinde bu oran da yüzde 75. Kent genelinde ortalamaya baktığımız da yıkım oranı yüzde 77'lerde. Bugüne kadar 25 bin 500 civarında ağır hasarlı binanın yıkıldığını söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Patlayıcı ile yıkımlar durdu

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarının da durdurulduğunu aktaran Vali Yazıcı, "Patlayıcının kullanılması için çevrenin de açık olması gerekiyor. Tabi vatandaşlarımızın da bu yönde korku yaşadıklarını bize ilettiler. Böyle bir talepte gelince bayadır yıkımlar durdu. Bundan sonra bu bölgelerde patlayıcı ile yıkım yapmamız söz konusu değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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