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Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da, sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 10 bin 999 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda M.S. ve Ç.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya\'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
24.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:50
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Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirdi, M.S. ile Ç.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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