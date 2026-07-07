Malatya\'da 3 FETÖ Firarisi Yakalandı

MALATYA'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hapis cezasıyla aranan 3 firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olma' suçundan yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırılan Ö.F.Ç. D.K. ve H.A.'nın kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen firari hükümlüler, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.
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