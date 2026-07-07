Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, FETÖ içerisinde faaliyet yürüten ve üyelikten haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.Ç ile 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. ve H.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da FETÖ Hükümlüsü 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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