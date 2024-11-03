MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.58'de merkez üssü Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 10.52 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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