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Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt olan deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

28.12.2023 - 17:55,
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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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