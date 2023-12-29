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Malatya'da 4 Bin 800 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Şüpheliye Yasal İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Malatya'da 4 Bin 800 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Şüpheliye Yasal İşlem Yapıldı

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, yılbaşı öncesinde kentte kaçak ve sahte alkol üretimi yapanlara yönelik gerçekleştirilen çalışmada, 4 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi. H.E, B.K. ve U.D. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya\'da 4 Bin 800 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Şüpheliye Yasal İşlem Yapıldı
29.12.2023 - 17:21,
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Malatya'da 4 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yılbaşı öncesinde kentte kaçak ve sahte alkol üretimi yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 800 litre sahte içki ele geçirdi.

Yakalanan H.E, B.K. ve U.D. hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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