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Malatya'da 453 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 453 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Malatya\'da 453 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalarda, doğu illerinden şehirler arası otobüslerle taşınan gümrük kaçağı elektronik sigaraların piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Kale ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada 453 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli M.P'ye yasal işlem yapıldı.

02.02.2024 15:41
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Malatya'da 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

Narkotik Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, doğu illerinden şehirler arası otobüslerle gümrük kaçağı elektronik sigaraların taşınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Kale ilçesi uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada 453 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin sahibi olduğu belirlenen şüpheli M.P'ye yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da 453 Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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