Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı olmamasını diliyorum."