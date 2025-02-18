Malatya\'da Ahır Yangını: 25 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Malatya'da ahırın yanması sonucu 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle ahırda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 araç, 7 personelle müdahale ettiği yangında ahırdaki 10 koyun ile 15 kuzu telef oldu.