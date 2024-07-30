Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya\'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen bir kişi, tabancayla 5 kişiyi yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3 kişi maalesef kurtarılamadı. Şüpheli ise olay yerine yakın bir noktada polise teslim oldu. İl Emniyet Müdürü de olay yerinde inceleme yaptı ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

30.07.2024 16:09
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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor.

Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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