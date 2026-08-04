Malatya'da Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Malatya\'da Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen operasyonda, 9 milyon 371 bin TL değerinde sahte altın ele geçirildi.

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan düşük ayarlı ve değeri değiştirilmiş altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik operasyon kapsamında kente darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın getirildiği tespit edildi. 5 şüpheli ve tefecilik yapan 1 kişiye ait iş yerlerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 9 milyon 371 bin TL olan altın, 4 pos cihazı, 8 yarım altın, 226 çeyrek altın, 3 ata çeyrek altın, 1 ata yarım altın, 1 Reşat yarım altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Altın Operasyonu: 9 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi - Son Dakika

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