Malatya'da altyapı sorunları ve yatırım programları görüşüldü

Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Malatya'nın altyapı sorunları ve 2024 yılı yatırım programları görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum'un başkanlığındaki toplantıya, ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin temsilcileriyle altyapı hizmeti sağlayan kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında 40 cadde ve sokakta düzenleme çalışmaları, Battalgazi Belediyesi tarafından 55 cadde ve sokakta, Yeşilyurt Belediyesi tarafından ise 143 cadde ve sokakta düzenleme çalışması yapılmasına ilişkin maddeler de görüşüldü.

Belirtilen hizmetlerin belirlenen takvime göre yapılması oy birliğiyle kabul edildi.